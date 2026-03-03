La Viareggio Cup n° 76 rende omaggio a Rocco Commisso

|
FASE A GIRONI
LUNEDÌ 9 MARZO 2026
Girone 1
JUVENTUS-FIORENTINA
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)
Girone 2
MILAN-WESTCHESTER UNITED
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)
MARTEDÌ 10 MARZO 2026
Girone 1
JUVENTUS-LIVORNO
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)
Girone 2
MILAN-RAPPRESENTATIVA LND
Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)
MERCOLEDÌ 11 MARZO 2026
Girone 1
FIORENTINA-LIVORNO
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)
Girone 2
WESTCHESTER UNITED-RAPPRESENTIVA LND
Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)
FINALI
GIOVEDÌ 12 MARZO 2026
5°/6° posto: Monteverdi Marittimo (PI) / Campo sportivo “Scirea” (ore 14.30)
3°/4° posto: Carrara – località Fossone (MS) / Campo sportivo “Duilio Boni” (ore 14.30)
1°/2° posto: Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)
Girone 1
GENOA-MAVLON
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)
VLLAZNIA-AS POLICE FOOTBALL
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
Girone 2
FIORENTINA-RANGERS ENUGU
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)
VIAREGGIO-ONE TOUCH
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Girone 3
SASSUOLO-NEXUS SOCCER ACADEMY
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)
UYSS NEW YORK-RBM SPORTS
Strettoia (LU) / Campo sportivo “La Pruniccia” (ore 14.30)
MARTEDÌ 10 MARZO 2026
Girone 4
RAPPRESENTATIVA SERIE D-FUTUREPRO SOCCER
Seravezza (LU) / Stadio “Buon Riposo” (ore 17)
ATHLETIC PALERMO-ACADEMY POTEY KEAHSON
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)
Girone 5
SPEZIA-MAGIC STARS
La Spezia / Centro Sportivo “Ferdeghini” (ore 11)
WESTCHESTER UNITED-KOFORIDUA
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Girone 6
STELLA ROSSA-OJODU CITY
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
RIJEKA-OLYMPIQUE THIESSOIS
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)
MERCOLEDÌ 11 MARZO 2026
Girone 1
GENOA-VLLAZNIA
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
MAVLON-AS POLICE FOOTBALL
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)
Girone 2
FIORENTINA-VIAREGGIO
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)
RANGERS ENUGU-ONE TOUCH
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Girone 3
SASSUOLO-UYSS NEW YORK
Sassuolo (MO) / Centro Sportivo “Mapei Football Center” (ore 14.30)
NEXUS SOCCER ACADEMY-RBM SPORTS
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)
GIOVEDÌ 12 MARZO 2026
Girone 4
RAPPRESENTATIVA SERIE D-ACADEMY POTEY KEAHSON
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)
FUTUREPRO SOCCER-ATHLETIC PALERMO
Strettoia (LU) / Campo sportivo “La Pruniccia” (ore 14.30)
Girone 5
SPEZIA-WESTCHESTER UNITED
La Spezia / Centro Sportivo “Ferdeghini” (ore 11)
MAGIC STARS-KOFORIDUA
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Girone 6
STELLA ROSSA-RIJEKA
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
OJODU CITY-OLYMPIQUE THIESSOIS
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)
VENERDÌ 13 MARZO 2026
Girone 1
GENOA-AS POLICE FOOTBALL
Genova / Campo Sportivo “Begato 9” (ore 14.30)
MAVLON-VLLAZNIA
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
Girone 2
FIORENTINA-ONE TOUCH
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)
RANGERS ENUGU-VIAREGGIO
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Girone 3
SASSUOLO-RBM SPORTS
Sassuolo (MO) / Centro Sportivo “Mapei Football Center” (ore 14.30)
NEXUS SOCCER ACADEMY-UYSS NEW YORK
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)
SABATO 14 MARZO 2026
Girone 4
RAPPRESENTATIVA SERIE D-ATHLETIC PALERMO
Badesse (SI) / Campo sportivo “Berni” (ore 14.30)
FUTUREPRO SOCCER-ACADEMY POTEY KEAHSON
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)
Girone 5
SPEZIA-KOFORIDUA
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
MAGIC STARS-WESTCHESTER UNITED
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)
Girone 6
STELLA ROSSA-OLYMPIQUE THIESSOIS
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)
OJODU CITY-RIJEKA
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
DOMENICA 15 MARZO 2026: RIPOSO
LUNEDÌ 16 MARZO 2026: RIPOSO
OTTAVI DI FINALE
MARTEDÌ 17 MARZO 2026
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 14.30)
Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30)
Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Maggi-Matteucci” (ore 14.30)
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 14.30)
Genova / Campo Sportivo “Begato 9” (ore 14.30)
MERCOLEDÌ 18 MARZO 2026: RIPOSO
QUARTI DI FINALE
GIOVEDÌ 19 MARZO 2026
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)
Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30)
Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30)
Badesse (SI) / Campo sportivo “Berni” (ore 14.30)
VENERDÌ 20 MARZO 2026: RIPOSO
SEMIFINALI
SABATO 21 MARZO 2026
Seravezza (LU) / Stadio “Buon Riposo” (ore 14.30)
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 14.30)
DOMENICA 22 MARZO 2026: RIPOSO
FINALE
LUNEDÌ 23 MARZO 2026
Viareggio (LU) / Stadio “Bresciani” (ore 15)