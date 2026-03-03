La Viareggio Cup n° 76 rende omaggio a Rocco Commisso

La Viareggio Cup rende omaggio a Rocco Commisso, patron della Fiorentina scomparso a gennaio, cui sarà dedicato il 42° premio “Torquato Bresciani”. La notizia è stata annunciata questa mattina, 2 marzo, durante la presentazione ufficiale della 76ª Viareggio Cup (9-23 marzo) e della 7ª Viareggio Women’s Cup (9-12 marzo) al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago.

“È stato un uomo di grandi valori, un presidente appassionato e una figura che ha saputo trasmettere amore autentico per il calcio, per i giovani e per i colori viola”, ha ricordato il presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi. Commisso aveva assistito nel 2025 alla finale tra la sua Fiorentina e il Genoa allo stadio dei Pini-Bresciani.

Tra gli altri riconoscimenti, Silvio Baldini, commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21, sarà insignito del 35° “Gaetano Scirea”, mentre il premio giornalistico “Bruno Roghi”, giunto alla 62ª edizione, andrà all’Unione Stampa Sportiva Italiana per i suoi 80 anni di attività. Il 20° premio “Centro Giovani Calciatori” sarà conferito a Ferdinando Arcopinto, capodelegazione delle Nazionali italiane di beach soccer. Stefania Miscioscia, responsabile sponsorizzazioni del Ravenna, riceverà il 3° premio “Emanuela Perinetti”, in ricordo della figlia di Giorgio (noto dirigente calcistico), prematuramente scomparsa nel 2023. Infine, il 6° Trofeo “Ondina” andrà all’allenatore Alessandro Spugna, vincitore delle prime due edizioni della Viareggio Women’s Cup con la Juventus (2019 e 2020).

Tutti i premi, a cui si aggiunge un riconoscimento speciale alla Lega Nazionale Dilettanti per i 20 anni della Rappresentativa Serie D, saranno consegnati durante la tradizionale cena di gala in programma lunedì 9 marzo al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago. Al termine della finale saranno inoltre attribuiti i premi legati al campo, a partire dal “Golden Boy”, destinato al miglior giocatore del torneo.

Sarà Ebenezer Akinsanmiro a leggere il giuramento di apertura della 76ª Viareggio Cup, prima della partita inaugurale tra il Genoa, campione in carica e vincitore della 1ª Super Viareggio Cup, e i nigeriani del Mavlon, il 9 marzo allo stadio dei Pini-Bresciani di Viareggio. Il centrocampista del Pisa, arrivato in prestito dall’Inter, si è fatto conoscere al grande pubblico proprio grazie al Torneo di Viareggio, disputato da protagonista nel 2022 con l’Alex Transfiguration, formazione del suo Paese, giungendo sino in finale.

Alla 76ª Viareggio Cup parteciperanno 24 squadre della categoria under 18 (7 italiane e 17 straniere, in rappresentanza di 10 Paesi e 3 continenti), divise in sei gironi da 4 (gruppo A: 1-2-3; gruppo B: 4-5-6). Tra le straniere spicca la presenza di 12 formazioni provenienti dall’Africa, continente che continua a produrre talenti sempre più seguiti a livello internazionale. Accederanno agli ottavi le prime due di ciascun girone più le due migliori terze di ciascun gruppo; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, dagli ottavi alle semifinali si andrà direttamente ai rigori, mentre per la finale sono previsti anche due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. La 7ª Viareggio Women’s Cup vedrà al via 6 formazioni: le prime due classificate di ciascun girone (1 e 2) si qualificheranno per la finalissima (con parità al 90’, due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno ed eventuali penalty). In contemporanea si disputeranno le finali per determinare le posizioni dal terzo al sesto posto.

“La Viareggio Cup è una tradizione che ha segnato la storia del calcio giovanile e continua a trasmettere i suoi valori di passione, rispetto e confronto. Qui si incontrano culture diverse, si costruiscono ponti tra popoli e si scoprono futuri campioni. Con l’Africa sempre più protagonista e numerose nazioni già qualificate ai prossimi Mondiali, il torneo resta un laboratorio unico per i giovani pronti a lasciare il segno nel panorama internazionale”, ha sottolineato Alessandro Palagi.

Anche quest’anno la Rai sarà al fianco del torneo, rinnovando un rapporto consolidato e scandito da momenti che hanno segnato indelebilmente la storia della competizione e della tv di Stato. Su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) andranno in onda la gara inaugurale, la finale della Viareggio Cup e quella della Women’s Cup, tutte in programma allo stadio dei Pini‑Bresciani. Sul sito www.viareggiocup.com saranno disponibili news, comunicati, storie, curiosità e gallerie fotografiche.