Il Mattino – Dualismo Meret-Milinkovic Savic, il primo però è un “amuleto”

Il dualismo fra i due portieri del Napoli Alex Meret e Vanja Milinkovic Savic sembra non avere ancora una preferenza. Il Mattino scrive: “L’amuleto delle ultime volte si chiama Alex Meret. Il numero uno del Napoli è il filo conduttore di tutti gli ultimi successi in campionato: contro la fiorentina, il Genoa e anche il Verona, sabato scorso, c’è sempre stato Alex a difendere i pali di Antonio Conte. Una scelta (molte volte) costretta dall’assenza del compagno, ma precisa nel caso dell’ultima trasferta al Bentegodi. Meret non poteva fare molto di più sul gol di Akpa Akpro e nel finale un mezzo errore avrebbe anche potuto complicare i piani, ma a Verona come a Genova ha dimostrato perché sa essere decisivo, perché alla fine è sempre rimasto a Napoli negli ultimi 8 anni. Si è preso una piccola rivincita statistica in una stagione che, però, non ha portato grosse soddisfazioni.

L’augurio è che si possa scegliere il meglio per tutti. Non a caso, però, il club azzurro sta osservando portieri in giro per l’Europa per i prossimi anni. Prospetti più giovani che possano occupare la casella del prossimo anno alle spalle di Meret o di Milinkovic-Savic. L’obbietivo per Alex è doppio: riportare il Napoli in Champions League il prossimo anno e vivere l’estate con addosso l’azzurro della nazionale italiana. Significherebbe aver convinto Gattuso e potersi godere i Mondiali americani. Con buona pace delle ferie estive. In questo senso, la scorsa settimana Alex è stato raggiunto a Castel volturno da Roberto Perrone e Cristiano Lupatelli, i due elementi dello staff azzurro di Gattuso. Un incontro perentorio (dopo la cena di metà febbraio al Parker’s con il Ct, il vice Riccio e Gigi Buffon) con affaccio sulla convocazione – che sembra certa – per la prossima pausa del campionato di fine marzo. E con Conte che consentirà a Meret ancora partite da iocare in questo finale di stagione. Insomma, nulla è ancora deciso, soprattutto quando in giro c’è Meret: il portiere che sembra avere la valigia da anni a Napoli e che invece ha portato in azzurro due scudetti. Oltre alle ultime tre vittorie di un campionato ancora da decidere”.