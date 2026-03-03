Il Mattino – Dualismo Meret-Milinkovic Savic, il primo però è un “amuleto”
Il dualismo fra i due portieri del Napoli Alex Meret e Vanja Milinkovic Savic sembra non avere ancora una preferenza. Il Mattino scrive: “L’amuleto delle ultime volte si chiama Alex Meret. Il numero uno del Napoli è il filo conduttore di tutti gli ultimi successi in campionato: contro la fiorentina, il Genoa e anche il Verona, sabato scorso, c’è sempre stato Alex a difendere i pali di Antonio Conte. Una scelta (molte volte) costretta dall’assenza del compagno, ma precisa nel caso dell’ultima trasferta al Bentegodi. Meret non poteva fare molto di più sul gol di Akpa Akpro e nel finale un mezzo errore avrebbe anche potuto complicare i piani, ma a Verona come a Genova ha dimostrato perché sa essere decisivo, perché alla fine è sempre rimasto a Napoli negli ultimi 8 anni. Si è preso una piccola rivincita statistica in una stagione che, però, non ha portato grosse soddisfazioni.
Non si potrà portare avanti ancora a lungo questo dualismo che non smette di far parlare. E non ci si può augurare (anzi, il contrario!) che siano anche l’anno prossimo gli infortuni a decidere ancora una volta chi giocherà da titolare tra i pali. Avere una certezza, in porta, è l’abc del calcio, a dispetto di quanto gli allenatori oggi possano dire. Consentendo, così, anche ai calciatori la miglior resa possibile. Nella prossima stagione il contratto di Meret tornerà di nuovo in quel limbo chiamato “scadenza”, come è accaduto tante altre volte a Napoli.