Gara alle 18,00? Ecco il risultato, la prevendita di Napoli/Torino non decolla

Non decolla la prevendita per la sfida di venerdì sera al Maradona contro il Torino, la prima delle ultime sette partite interne sulle undici che mancano da qui al termine del campionato. Fino a ieri sera erano ancora diversi i settori con ampie disponibilità mentre quelli esauriti erano solo Distinti e Curva B superiore. Restano pochissime disponibilità per la Curva A superiore mentre per gli anelli inferiori delle curve ci sono molti più posti ancora liberi. Situazione simile per le due Tribune con la Nisida verso il sold out ma con la Posillipo che presenta ancora spazi virtuali vuoti. Insomma, tutto esaurito lontano per una partita che dista ancora tre giorni. C’è tutto il tempo per approfittarne. Il Napoli, poi, tornerà al Maradona sabato 14 marzo contro il Lecce alle 18. E da qui alla fine, come detto, le sfide interne saranno sette. Le ultime contro il Milan dopo la sosta, Lazio, Cremonese, Bologna, Udinese. Un bene in vista della corsa Champions dato che a Fuorigrotta la media punti a partita è pari a 2,33 rispetto all’1,67 delle sfide in trasferta.

Fonte: CdS