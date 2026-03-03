NewsCalcioNapoli

Fuori ora il diciottesimo episodio di “Parola ai Tifosi”, il podcast dedicato a voi tifosi del Napoli alle 13 anche su Radio Ibr Scampia

By Guido Russo
Un nuovo progetto de “IlNapoliOnline” prende forma!
Questa mattina alle ore 10:00 su Spotify e Youtube è online il diciottesimo episodio di “Parola ai Tifosi”: un podcast di Guido Russo che ogni settimana analizza tutti i temi di attualità in casa Napoli.

Questa settimana oltre a Guido Russo, ci saranno Luigi Ferrigno e Alessandro Scognamiglio.

Quest’episodio si potrà ascoltare oggi, Martedì 3 Marzo, a partire dalle ore 10:00 su Spotify e su Youtube, oltre che alle ore 13:00 e 20:00 su Radio IBR Scampia.

