Fabbroni: “Credo che ci siano limiti che Conte non vorrà superare”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Mario Fabbroni: “L’Inter ha cominciato la stagione per vincere. E se aveva la Champions League come obiettivo, ora lo diventa la Coppa Italia. Mondiale con il conflitto Iran-USA? Questo Mondiale se si dovesse giocare adesso non si giocherebbe. Al momento sarebbe difficile per qualunque nazione partecipare a questa competizione. Bisogna vedere quando sarà il momento. Ora bisogna attendere: c’è troppa carne che si sta mettendo su questa immensa griglia, che è il Medio Oriente. Nuove regole IFAB? Il mio giudizio è negativo. Sono tutti pannicelli caldi per non inserire il tempo effettivo. Negli altri sport è tutto semplice. Io non capisco perché il calcio si ritiene superiore agli altri, poi inserisce delle piccole modifiche deviando il gioco. L’unica norma da mettere è quella del tempo effettivo.

Dobbiamo stabilire un po’ di cose: la rimessa come si fa? Nessuno la fa bene. Solo chi fa la lunga gittata. I rigori li vedo tirare in tutte le maniere, quando la norma sostiene che bisogna fare una rincorsa e senza interruzioni. Le norme ci sono, abbiamo già permesso troppe situazioni. Non lasciamo che il marketing decida tutto. Guardate la maglia della Juventus, sono spariti anche i nomi. Stiamo trascendendo da cose che dovrebbero essere semplici. Modulo Napoli con i rientri di Anguissa, De Bruyne e McTominay? Siamo di fronte ad un bivio ulteriore che non so se Conte ha voglia di percorrere. Per far rigiocare i lungodegenti, bisogna ridisegnare necessariamente la squadra. Ma mi domando quanto si coniuga questo ridisegno tattico in questa fase di corsa alla Champions League? Credo che ci siano limiti che Conte non vorrà superare perché non ha tempo per sperimentare o tornare indietro. Credo che non vedremo a mio giudizio dei cambiamenti enormi, ma i nuovi attori dovranno loro adattarsi”