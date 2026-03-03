conte
NewsCalcioRassegna Stampa

Doppia sfida per AdL: Conte e lo stadio. Per Antonio l’idea è blindarlo

By Giuseppe Sacco
0

IL  CONTRATTO

 

Factory della Comunicazione

Conte e De Laurentiis sono legati da un contratto che scade il 30 giugno 2027. E per scelta di Conte, non ci sono clausole liberatorie neppure alla fine di questa stagione: Antonio ha sposato il progetto Napoli e vuole andare avanti. La narrazione che lo voleva in fuga già dopo lo scudetto si è nutrita di sé stessa, tutta da sola: Conte voleva delle garanzie da De Laurentiis che De Laurentiis non ha mai pensato di non dargli. E lo stesso succederà a maggio di quest’anno. Ovviamente Conte sa che alle spalle del club non ci sono fondi stranieri ma c’è una gestione che si basa sull’equilibrio tra i costi e ricavi.

Dunque, Conte va verso il suo record: restare a Napoli anche il terzo anno. Come solo con la Juventus fino ad adesso. Poi, chiaro, ci sono le incognite. Ma lui qui sta bene, nonostante i mal di pancia che sono tipici di un uomo perennemente insoddisfatto e arrabbiato. «Chi vince scrive la storia, gli altri possono magari leggere» è la frase simbolo del tecnico leccese fin dai tempi dei trionfi bianconeri. E a De Laurentiis piace uno così. Ha vinto lui, anche quando non c’ era, figurarsi adesso. Ma se un anno fa, di questi tempi, alla domanda sulla permanenza di divertiva a girarci attorno, stavolta avendo capito che non esistono più non soltanto le mezze stagioni, ma neppure le mezze misure, Conte più di chiunque altro si è adeguato: neppure ha aperto dubbi sul fatto che resterà a Napoli la prossima stagione chiudendo la porta in faccia a ogni rumors dicendo «ho un altro anno di contratto». Basta così?

 

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

“VUOLE ESSERCI”. Una seduta completa a 128 giorni dall’infortunio. Sarà…

News

La Viareggio Cup n° 76 rende omaggio a Rocco Commisso

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 3 marzo

News

Del Genio: ”ADL e Conte si vogliono, ma…”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.