De Bruyne si prepara al rush finale, con un occhio al prossimo Mondiale

By Emilia Verde
Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne è tornato ad allenarsi coi compagni al centro sportivo di Castel Volturno, e si prepara così al rush finale di campionato, con un occhio al prossimo Mondiale. Il Corriere dello Sport scrive: “Kevin, insomma, sarà uno degli uomini in più del rush finale per l’Europa. Porterà fantasia, soluzioni offensive e l’entusiasmo del ragazzino pronto all’ennesima impresa di una carriera straordinaria: De Bruyne, come Lukaku, punta al quarto Mondiale con il Belgio. Fianco a fianco con Romelu sin dal primo in Sudafrica nel 2014: per centrare la convocazione, ovviamente, ha bisogno di giocare, di ritrovare il ritmo con il Napoli, e di certo questa voglia è servita ad accelerare il recupero. E così, beh, non resta che tornare in campo: Kevin vuole il Torino, punta alla convocazione, e da oggi a giovedì vivrà con la missione di convincere Conte di essere già pronto a dare qualcosa. E se alla fine il tecnico dovesse ritenere che come Anguissa avrà bisogno di qualche giorno in più, si rivedrà con il Lecce il 14 marzo. Il conto alla rovescia è partito”.

