De Bruyne pronto a tornare: Napoli conta sul suo rientro tra Torino e Cagliari

Kevin De Bruyne ha finalmente ripreso gli allenamenti con il gruppo del Napoli dopo l’operazione subita ad Anversa lo scorso ottobre. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Mattino“, il giocatore belga, seguito costantemente dai medici della nazionale e dallo staff del club azzurro, ha completato con successo i test a Castel Volturno e si prepara a scendere in campo contro il Torino per un primo assaggio di partita. Il suo rientro completo come titolare potrebbe avvenire il 20 marzo contro il Cagliari, sempre che la prudenza consigli di gestire gradualmente i minuti in campo.

Antonio Conte ha già parlato con De Bruyne: la condizione fisica è buona, serve ancora qualche lavoro sugli allunghi, ma il recupero procede secondo i piani. La sua presenza in squadra permette anche al tecnico di valutare il ritorno al 4-3-3. Altri giocatori, come Anguissa, dovrebbero essere disponibili per il match del Maradona. Il belga rimane concentrato sul recupero e sul finale di stagione, senza pensare a scadenze o pressioni, con lo sguardo rivolto anche al Mondiale con il Belgio.