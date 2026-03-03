De Bruyne, primo allenamento coi compagni, la sua presenza fa bene al calcio

NewsCalcioRassegna Stampa

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, è tornato ad allenarsi coi compagni al centro sportivo di Castel Volturno. L’azzurro manca dal campo di gioco da settembre scorso, e ora sembra pronto per tornare ed aiutare i suoi compagni nel rush finale. Il Corriere dello Sport scrive: “Il primo allenamento con i compagni di De Bruyne è filato via liscio tra il comprensibile entusiasmo del giocatore e dei compagni: ritrovare un fuoriclasse del genere fa bene al calcio, all’umore e anche alla corsa Champions. Gente come Kevin, Anguissa e McTominay non faranno altro che aiutare i compagni nello sprint finale di una maratona gestita a testa sempre alta da un gruppo generosissimo, anzi da applausi per l’impegno e la professionalità dimostrati finora, a dispetto di ogni tipo di emergenza. Per dirne alcune: Di Lorenzo ha convissuto per sei mesi con un problema a un piede, McT con un’infiammazione tendinea e Hojlund è dall’inizio l’unico centravanti in condizione, tanto da collezionare dal 28 ottobre una serie estenuante di 28 partite consecutive, da Lecce a Verona, di cui 26 dal primo minuto”.

