Coppa Italia, Como-Inter 0-0: tutto rimandato a San Siro

La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter si chiude senza reti. Lo 0-0 del “Senigallia” lascia tutto in sospeso in vista del ritorno, quando tra oltre un mese e mezzo le squadre di Cesc Fabregas e Cristian Chivu si contenderanno l’accesso alla finale a San Siro.

L’avvio è favorevole ai padroni di casa, che entrano in campo con personalità e pressing alto. Il Como costruisce dal basso e mette subito pressione ai nerazzurri, costretti a rincorrere. La prima vera occasione arriva al 17’: errore di Bissek, Vojvoda si ritrova davanti a Martinez ma Carlos Augusto interviene in extremis, disturbando la conclusione e salvando l’Inter.

La squadra di Fabregas continua a spingere, mentre l’Inter fatica a uscire dalla propria metà campo. Solo dopo la mezz’ora i nerazzurri riescono ad affacciarsi con maggiore continuità dalle parti di Butez, senza però creare pericoli concreti. Nel finale di tempo è ancora Vojvoda a rendersi insidioso con un’iniziativa personale sulla sinistra: il suo cross attraversa tutta l’area ma nessun compagno riesce a intervenire. Si va così all’intervallo sullo 0-0.

La ripresa si apre con un lampo interista. Al 46’ Martinez lancia Darmian, che avanza e calcia da posizione defilata colpendo il palo esterno. Il Como risponde poco dopo: al 49’ Alex Valle arriva sul cross rasoterra di Vojvoda ma non inquadra la porta.

Superata l’ora di gioco, l’Inter prova a prendere il controllo del possesso, mantenendo il pallone con maggiore continuità ma senza trovare accelerazioni decisive. I nerazzurri dominano nel palleggio negli ultimi venti minuti, ma manca la volontà, o forse la lucidità, per affondare il colpo.

Il risultato non si sblocca e la qualificazione resta completamente aperta in vista della sfida di ritorno.

A cura di Vincenzo Buono

TABELLINO COMO-INTER 0-0