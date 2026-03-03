NewsCalcio

Coppa Italia, Como-Inter 0-0: tutto rimandato a San Siro

By Vincenzo Buono
La semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter si chiude senza reti. Lo 0-0 del “Senigallia” lascia tutto in sospeso in vista del ritorno, quando tra oltre un mese e mezzo le squadre di Cesc Fabregas e Cristian Chivu si contenderanno l’accesso alla finale a San Siro.

L’avvio è favorevole ai padroni di casa, che entrano in campo con personalità e pressing alto. Il Como costruisce dal basso e mette subito pressione ai nerazzurri, costretti a rincorrere. La prima vera occasione arriva al 17’: errore di Bissek, Vojvoda si ritrova davanti a Martinez ma Carlos Augusto interviene in extremis, disturbando la conclusione e salvando l’Inter.

La squadra di Fabregas continua a spingere, mentre l’Inter fatica a uscire dalla propria metà campo. Solo dopo la mezz’ora i nerazzurri riescono ad affacciarsi con maggiore continuità dalle parti di Butez, senza però creare pericoli concreti. Nel finale di tempo è ancora Vojvoda a rendersi insidioso con un’iniziativa personale sulla sinistra: il suo cross attraversa tutta l’area ma nessun compagno riesce a intervenire. Si va così all’intervallo sullo 0-0.

La ripresa si apre con un lampo interista. Al 46’ Martinez lancia Darmian, che avanza e calcia da posizione defilata colpendo il palo esterno. Il Como risponde poco dopo: al 49’ Alex Valle arriva sul cross rasoterra di Vojvoda ma non inquadra la porta.

Superata l’ora di gioco, l’Inter prova a prendere il controllo del possesso, mantenendo il pallone con maggiore continuità ma senza trovare accelerazioni decisive. I nerazzurri dominano nel palleggio negli ultimi venti minuti, ma manca la volontà, o forse la lucidità, per affondare il colpo.

Il risultato non si sblocca e la qualificazione resta completamente aperta in vista della sfida di ritorno.

TABELLINO COMO-INTER 0-0

Marcatori: –

COMO (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6, Ramon 6.5, Diego Carlos 6, Valle 5 (79′ Moreno sv); Perrone 6, Sergi Roberto 6 (70′ Diao 6); Vojvoda 5.5 (79′ Van der Brempt sv), Caqueret 6.5 (86′ Baturina sv), Da Cunha 6.5; Nico Paz 6 (86′ Douvikas sv). All. Fabregas. 

INTER (3-5-1-1): Martinez 6; Bisseck 5.5, Acerbi 6, Bastoni 6; Darmian 6 (58′ Dumfries 6), Frattesi 5.5 (85′ Mkhitaryan sv), Calhanoglu 6 (58′ Zielinski 6), Sucic 6, Carlos Augusto 6.5; Diouf 5.5 (75′ Luis Henrique 6); Esposito 5.5 (58′ Thuram 6). All. Chivu. 

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: –

Espulsi: –

