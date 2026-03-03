NewsCalcioNapoli

Conte-D’Aversa, amici contro per la corsa Champions

By Sara Mazzone
Il Corriere dello Sport sottolinea come il Napoli abbia una nuova possibilità favorevole per consolidare la corsa Champions proprio in casa, dove la squadra è imbattuta dall’8 dicembre 2024, data dell’ultima sconfitta interna in Serie A contro la Lazio di Marco Baroni.

Ed è proprio Baroni un filo che collega la sfida di venerdì: fino a poco fa allenatore del Torino, è stato esonerato e al suo posto ha debuttato domenica Roberto D’Aversa, ex Empoli e soprattutto grande amico di Antonio Conte. Il quotidiano ricorda un legame profondo nato nel 2005 ai tempi del Siena di Gigi De Canio, quando Conte iniziava la carriera da vice e D’Aversa giocava ancora. Le loro compagne, Elisabetta e Claudia, legarono moltissimo e da allora il rapporto fra le famiglie è rimasto solido: Conte è perfino padrino della figlia di D’Aversa.

Per questo, la partita viene descritta come una sfida “speciale”, romantica e crudele allo stesso tempo: nessuno vorrà perdere, perché entrambi si giocano molto. Il Napoli è terzo a +5 sul Como, in piena corsa Champions; il Torino, quattordicesimo a 30 punti con il Cagliari, deve mettere al sicuro la salvezza dopo settimane complicate.

Il Corriere ricorda anche i precedenti: in cinque incroci, Conte conduce con quattro vittorie, mentre l’unico pareggio risale al 2019 a San Siro, Inter-Parma 2-2, con gol anche di Lukaku per i nerazzurri di Conte.

 

