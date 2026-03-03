Conte-D’Aversa, amici contro per la corsa Champions

Il Corriere dello Sport sottolinea come il Napoli abbia una nuova possibilità favorevole per consolidare la corsa Champions proprio in casa, dove la squadra è imbattuta dall’8 dicembre 2024, data dell’ultima sconfitta interna in Serie A contro la Lazio di Marco Baroni.

Ed è proprio Baroni un filo che collega la sfida di venerdì: fino a poco fa allenatore del Torino, è stato esonerato e al suo posto ha debuttato domenica Roberto D’Aversa, ex Empoli e soprattutto grande amico di Antonio Conte. Il quotidiano ricorda un legame profondo nato nel 2005 ai tempi del Siena di Gigi De Canio, quando Conte iniziava la carriera da vice e D’Aversa giocava ancora. Le loro compagne, Elisabetta e Claudia, legarono moltissimo e da allora il rapporto fra le famiglie è rimasto solido: Conte è perfino padrino della figlia di D’Aversa.

Per questo, la partita viene descritta come una sfida “speciale”, romantica e crudele allo stesso tempo: nessuno vorrà perdere, perché entrambi si giocano molto. Il Napoli è terzo a +5 sul Como, in piena corsa Champions; il Torino, quattordicesimo a 30 punti con il Cagliari, deve mettere al sicuro la salvezza dopo settimane complicate.

Il Corriere ricorda anche i precedenti: in cinque incroci, Conte conduce con quattro vittorie, mentre l’unico pareggio risale al 2019 a San Siro, Inter-Parma 2-2, con gol anche di Lukaku per i nerazzurri di Conte.