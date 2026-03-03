Compleanno in casa Napoli. Tanti auguri Neres!

Compleanno oggi in casa Napoli, l’esterno azzurro David Neres compie 29 anni.
“Compleanno in casa azzurra. David Neres compie 29 anni.
L’attaccante del Napoli è nato il 3 marzo del 1997 a San Paolo (Brasile).
Neres conta 55 presenze e 9 gol in maglia azzurra. Ha contribuito alla vittoria del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana firmando una splendida doppietta nella finale contro il Bologna.
Buon compleanno David!” Fonte SSCN
