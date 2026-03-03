NewsCalcio

Compleanno in casa Napoli. Tanti auguri Neres!

By Emilia Verde
0

Compleanno oggi in casa Napoli, l’esterno azzurro David Neres compie 29 anni.

Factory della Comunicazione

Compleanno in casa azzurra. David Neres compie 29 anni.

L’attaccante del Napoli è nato il 3 marzo del 1997 a San Paolo (Brasile).

Neres conta 55 presenze e 9 gol in maglia azzurra. Ha contribuito alla vittoria del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana firmando una splendida doppietta nella finale contro il Bologna.

Buon compleanno David!” Fonte SSCN

A David Neres gli auguri di buon compleanno dal direttore e dalla redazione de Ilnapolionline.com

Potrebbe piacerti anche
News

Il Mattino – Dualismo Meret-Milinkovic Savic, il primo però è un…

News

CdS – Per De Laurentiis è fondamentale avere uno stadio di proprietà, ma Euro…

News

De Bruyne, primo allenamento coi compagni, la sua presenza fa bene al calcio

News

Manfredi sul restyling del Maradona: “Presenteremo il progetto di…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.