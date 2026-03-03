Centro sportivo, stadio, centenario, Conte: la vita a tappe di De Laurentiis

Vuole uno stadio di proprietà, il patron azzurro. Ormai sembra deciso ad abbandonare l’idea “restyling Maradona”. Anche il Comune sembra averne preso atto. Poi, occorre il nuovo centro sportivo…Scrive Il Mattino: “Ogni giorno una tappa. De Laurentiis deve chiudere entro maggio la questione dell’acquisizione del terreno dove realizzare il centro sportivo: ha dato mandato all’ex assessore regionale Bruno Discepolo di individuare l’area adatta per la casa del Napoli. Poi c’è la questione dello stadio nuovo di zecca, uno dei grandi sogni della proprietà, magari nell’area Est, ex stabilimenti della Q8. Nelle tappe ci sono anche i progetti per il centenario, il grande evento del 1° agosto a Castel di Sangro, il merchandising affidato alla figlia Valentina e al direttore generale Tommaso Bianchini. E in questo tour, De Laurentiis vuole blindare Antonio Conte. Le premesse: non c’è aria di divorzio, non ci sono divergenze, non ci sono attriti particolari. E un dettaglio non di poco conto: De Laurentiis è contento della stagione azzurra, l’obiettivo aziendale era e resta quello della qualificazione in Champions. E la questione degli infortuni non ha aperto chissà quali processi interni. Dunque, tutta avanti con il Conte-ter. Ma una frenata c’è: sul prolungamento. Meglio lasciare tutto così. Almeno per adesso”

Factory della Comunicazione