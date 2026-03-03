Senza categoria

Centro sportivo Napoli, Luise attacca: “Monterusciello? Non credo alle favole. De Laurentiis venderà tra 3-4 anni”

L'ex consigliere comunale di Castel Volturno non è molto convinto della realizzazione del centro sportivo

By Guido Russo
0
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Luise, ex consigliere comunale di Castel Volturno ed immobiliarista.
Ecco le sue parole in merito al nuovo centro sportivo del Napoli:

Centro sportivo del Napoli a Monterusciello? Non credo alle favole! Il centro sportivo è diventato un problema grande perchè Conte spinge per averlo anche se poi non si sa se resterà o meno l’allenatore. Fare un centro così grande e all’avanguardia come il presidente vuole fare, comporta assumere anche altro personale e il Napoli è molto attento in tal senso. Per cui se il Napoli farà un centro, sicuramente verrà fatto a spese di qualche sponsor importante e il problema sarebbe sempre quello poi di assumere personale nuovo. Su Succivo già vi dissi che non ci ho mai creduto nonostante la pietra pubblicata da De Laurentiis. Monterusciello è una zona sismica molto vicina a Pozzuoli e non credo che De Laurentiis possa fare il centro sportivo del Napoli in una zona ad alto rischio. Le speranze di De Laurentiis sono quelle di restare a Castelvolturno dove ha tutte le comodità. La famiglia Coppola dice che il Napoli non gli porta beneficio, ma chissà cosa accadrà. Non credo a Monterusciello, mi auguro di essere smentito, ma non ci credo a questa ipotesi.
Il centro sportivo De Laurentiis non lo farà, nel giro di 3/4 anni venderà il Napoli e poi il problema sarà di chi acquisterà la società. Lo dico perchè per fare il centro che vuole il presidente, ci vogliono almeno 3/4 anni e questo tempo non ce l’ha perchè Coppola non glielo ha dato. De Laurentiis ha 76 anni, i figli non sono all’altezza di gestire il Napoli ecco perché dico che tra qualche anno venderà il Napoli e chi prenderà il Napoli farà un centro sportivo all’avanguardia, ma non sarà De Laurentiis a farlo. Se avesse voluto fare il centro sportivo, lo avrebbe dovuto fare a La Piana, lì c’erano tutte le autorizzazioni. È solo un buttare fumo negli occhi perchè De Laurentiis non vuole realmente fare questo centro sportivo. E’ Chiavelli che comanda a Napoli e sono sicuro che tra 3/4 anni chiamerà i figli del presidente per dirgli vendiamo il Napoli e prendete i soldi. Valentina De Laurentiis è molto brava, ma il marketing è altra cosa da gestire la società, Eduardo sta in società, ma non decide, Luigi ha provato a fare qualcosa col Bari, ma credo che non siano in grado di far andare avanti un Napoli così forte come è diventato oggi.
Quando ero in Qatar la famiglia Al-Thani fece un’offerta per il Napoli, ma De Laurentiis l’ha rifiutata”.
