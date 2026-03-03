CdS – Per De Laurentiis è fondamentale avere uno stadio di proprietà, ma Euro 2032 si avvicina

Il restyling del Maradona prende il via, almeno burocraticamente, anche se per De Laurentiis è fondamentale avere uno stadio e un centro sportivo di proprietà. Il Corriere dello Sport scrive: “Pur senza citarlo, è chiaro il riferimento di Manfredi all’idea principe di De Laurentiis, quella di costruire un nuovo stadio. Il presidente del Napoli lavora da tempo per individuare i terreni su cui potrebbe sorgere la nuova casa del Napoli ma anche il centro sportivo, progetti che viaggiano paralleli da diversi mesi. Per Adl è fondamentale dotarsi di uno stadio di proprietà per accrescere il fatturato e consolidarsi come club nei prossimi anni. Per Euro 2032, intanto, il tempo stringe e Napoli non ha alcuna certezza di rientrare tra le cinque città italiane che ospiterà la manifestazione. A tal proposito, il sindaco Manfredi ha aggiunto: «In Italia si parla di Milano, Roma, ma questa al momento è una competizione tra stadi che non ci sono ancora e che ci saranno. Da parte nostra, con Gravina siamo sempre in contatto», le sue parole. Avanti tutta con i lavori, dunque, al netto della candidatura per Euro 2032 che resta un traguardo che la città spera di conquistare”.

Factory della Comunicazione