Castellini: “Con gli altri si parla di calcio, quando parli di Maradona stai parlando di colui che l’ha inventato”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto l’ex Napoli e Torino Luciano Castellini:

“Mister Rino Marchesi era bravo sul campo, era bravo tatticamente, era molto bravo nel dialogo con la stampa. Era un grande comunicatore, entrava nella testa dei calciatori. Sono felicissimo di avere questo bel rapporto con Napoli. Il rapporto così bello rimarrà per tutta la vita. Vinsi uno Scudetto e una Coppa Italia con il Torino, mi sono formato in quel club e mia moglie è torinese: devo tutto a quella città.

Com’era giocare con Maradona?

Con gli altri si parla di calcio, quando parli di Maradona stai parlando di colui che l’ha inventato. Ho ricordi bellissimi. Io sono un uomo di lago e di mare, lui è venuto a casa mia per un po’ di tempo con Claudia. Era una persona umile, parlava con tutti. Non aveva paura di proporsi a nessuna”.

