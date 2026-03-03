Buongiorno a CRC: “Lukaku? Romelu è fondamentale per noi!”
Il calciatore del Napoli Alessandro Buongiorno, intervenuto ai microfoni di Radio Crc, ha raccontato la sua storia. Ecco le parole del difensore azzurro raccolte da “Il Mattino”.
«Mi sono laureato in Management dello sport: un traguardo importantissimo del quale sono molto orgoglioso. Come dico sempre, lo studio e la cultura permettono a noi giocatori di migliorare anche in campo nelle letture e nel pensiero. Sono contento per il traguardo e penso mi abbia aiutato molto anche a livello sportivo».