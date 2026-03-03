Borghi: “Napoli, stagione segnata da troppe situazioni, ma la squadra non molla”

Stefano Borghi, giornalista e telecronista Sky, ha parlato ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, della stagione del Napoli.

Ecco le sue parole:

“Il Napoli in questo momento deve pensare al presente, la vittoria contro l’Hellas è fondamentale ma ora l’obiettivo è acquisire il posto in Champions. Lo scorso anno c’era la sensazione che si sarebbe arrivato ad una resa dei conti ma quest’anno invece sembra diverso. Quest’anno sono successe tante cose e la dichiarazione che mi ha stupito di più è quando ha detto ‘lo quest’anno ho imparato quanto mai prima’, lui conferma che sono successe cose particolari, poi ovviamente non avremo certezze fino all’ufficialità”

Ancora su Conte: “Quest’anno sono successe tantissime situazioni, rendono questo secondo anno quasi ingiudicabile ed era iniziato anche con premesse interessanti. Sono arrivati giocatori tra l’estate e a gennaio, sento che in Conte possa farsi un altro anno, sarei curioso di vedere il terzo barra secondo anno di Conte a Napoli’.

Sulla classifica: “E’ importante mantenere i punti sulla quinta, lo abbiamo visto anche contro il Verona. Un pareggio a Verona portava il Como a 3 punti e quindi poteva essere complicato”

Su Verona-Napoli: “Era iniziata nel modo ideale, l’hai sbloccata subito ma la gestione del match è stato blando. Il calcio d’angolo non c’era perchè c’era il fallo, ma è la seconda gara di fila dove il Napoli prende gol su calcio d’angolo e in passato non accadeva mai. Alla fine l’hai vinta con il cuore e con un giocatore che rappresenta la possibilità dei rientri, e Lukaku ora ce l’hai. Al momento Romelu ha 5-10 minuti di livello ma ti può decidere cosi la partita. Difficilmente il Napoli può dare di più, è una squadra sfibrata per tanti motivi, a Novembre il Napoli poteva già finire la stagione ma invece si è unita e parliamo di una squadra che non molla mai. Chiederle di più è quasi impossibile”

Sugli infortunati: “Non possiamo aspettarci che il Napoli venga montato e smontato in base ai rientri, per me ad esempio Lukaku non è ancora pronto, magari in futuro il Napoli può fare Lukaku-Hojlund ma al momento solo in certi momenti della partita, ci vuole tempo”.

Sugli arbitri: “La questione arbitrale è stata troppo pesante e incisiva in questa stagione, il regolamento è il problema minore ma il problema vero è l’incapacità di percepire quello che sta succedendo sul campo da parte degli arbitri, la capacità di leggere il gesto calcistico. lo ho paura che adesso sono state annunciate novità migliorative, si interverrà sulle regole e probabilmente ci sarà un nuovo designatore, il danno è stato fatto anni fa e l’AIA ne è uscita impoverita”