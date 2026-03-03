Adnkronos News

Bologna, maestro di arti marziali arrestato per violenza sessuale su minori

By Adnkronos
Maestro di arti marziali arrestato per violenza sessuale su minori. L’arresto è scattato il 27 febbraio, da parte degli investigatori della Squadra mobile di Bologna, in esecuzione di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip. L’uomo, 55 anni, incensurato, svolgeva l’incarico di maestro di arti marziali in un’accademia in provincia.  

Secondo l’ipotesi di accusa, ancora nella fase delle indagini preliminari, in più occasioni durante le lezioni avrebbe chiamato alcuni minori in un luogo appartato, per poi molestarli.  

Le vittime accertate, attualmente, sono quattro di circa 14 anni e le condotte contestate sono contestualizzate nel periodo da settembre 2024 a gennaio 2026. 

