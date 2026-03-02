Trump e il collo arrossato, la foto riaccende i dubbi sulla salute del presidente

(Adnkronos) – Una foto riaccende le preoccupazioni sullo stato di salute di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, oggi 2 marzo, alla Casa Bianca ha presenziato alla cerimonia per la consegna di una serie di onorificenze. Una foto della Afp ha evidenziato la presenza di un vistoso rash cutaneo sul lato destro del collo, dietro l’orecchio, con una sorta di lesione in via di cicatrizzazione. Trump, com’è noto, soffre di insufficienza venosa cronica e assume dosi massicce di cardioaspirina. Tale terapia favorisce la formazione di lividi, in particolare sulla mano destra. La foto scattata oggi ha suscitato l’attenzione di molti media americani. Forbes, in particolare, ha chiesto chiarimenti alla Casa Bianca senza ottenere risposte. L’arrossamento, secondo le ipotesi avanzate dai media d’Oltreoceano, potrebbe essere causato da una violenta forma di dermatite o potrebbe essere una manifestazione dell’herpes zoster.

