Adnkronos News

Tommaso Paradiso si sposa? Prima Sanremo, poi le nozze: il video conferma

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Tommaso Paradiso si sposa? Il cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2026, ora sarebbe pronto a convolare a nozze con la compagna Carolina Sansoni.  

Factory della Comunicazione

Il cantante ha scelto un modo ‘sanremese’ per annunciare la grande notizia: ha pubblicato un video su TikTok in cui appare accanto alla campagna mentre i due si divertono a eseguire la celebre coreografia di ‘Per sempre sì’, il brano vincitore della 76esima della kermesse canora. A suggellare il momento, nell’ultima mossa della coreografia, spicca il dettaglio del vistoso anello indossato da Sansoni. Un gesto che confermerebbe quindi la proposta di matrimonio.  

 

 

Tommaso Paradiso è legato sentimentalmente da diversi anni alla compagna Carolina Sansoni, imprenditrice e fondatrice dell’agenzia ‘Talk in Pills’ e di ‘Denoise Design’, una start-up che mescola creatività e moda. I due si sono conosciuti nel 2017 a una partita di calcio e da quel momento non si sono più lasciati. La coppia oggi vive a Roma con gli amatissimi cani Ugo e Pina, e nell’aprile del 2025 è nata la loro prima figlia, Anna. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Eleonora Giorgi, un anno dalla morte: il messaggio ‘segreto’ per il…

Adnkronos News

Lombardo (Gruppo Sanit): “Contro la fuga dei medici puntiamo su under 30 e…

Adnkronos News

Barilla sostiene Dynamo Camp donando 40mila confezioni di Abbracci Mulino Bianco

Adnkronos News

Birra Heineken lancia nuova campagna su scelta analcolica

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.