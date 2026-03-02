Stadio Maradona, atteso per oggi invio documentazione a Figc con progetto restyling

Il Comune di Napoli oggi invierà alla FIGC tutta la documentazione relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Maradona. Lo ha riferito, come si apprende dall’agenzia Ansa, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell’avvio ufficiale di Napoli Capitale europea dello sport 2026. “Si sta lavorando – ha detto il primo cittadino – sono in contatto con la FIGC e oggi verrà mandata tutta la documentazione che ci era stata chiesta e pertanto presenteremo il progetto di riqualificazione che stiamo portando avanti indipendentemente dagli Europei.

La riqualificazione del Maradona – ha proseguito – è un obiettivo importante: è lo stadio della città e tutti ci chiedono che sia riqualificato e che sia reso più confortevole anche per altri eventi“. Rispetto alla volontà, più volte espressa, della società Calcio Napoli di realizzare un nuovo stadio, Manfredi ha risposto: “Se ci sono altre proposte noi le aspettiamo“.