Serie A, Pisa-Bologna 0-1: Odgaard nel finale stende i toscani

Il Bologna espugna l’Arena Garibaldi nel primo posticipo del lunedì della 27a giornata di Serie A grazie ad una rete nel finale di Odgaard.

Un coraggioso Pisa deve arrendersi al Bologna al termine di una gara, per lunghi tratti, molto equilibrata.

La prima occasione al 20′ è proprio per il Pisa con un cross di Moreo per Leris che supera la difesa del Bologna ma non impatta bene con il pallone, la posizione era anche di fuorigioco. Al 24′ grande occasione per il Bologna con Castro che tutto solo non controlla la potenza e spedisce la conclusione troppo in alto rispetto alla porta difesa da Nicolas.

Al 35′ è ancora Castro a rendersi pericoloso, a seguito di un assist di Moro e al successivo tiro che si infrange però sul palo. Al 59′ arriva uno squillo del Pisa con Skopruski che anticipa alla perfezione Leris evitando il peggio a seguito di un errore difensivo del Bologna. Al 61′ è Moreo a rendersi pericoloso di testa ma Skorupski riesce a respingere.

Al 78′ è ancora Skorupski ad essere protagonista quando Stojikovic serve con un tacco Piccinini che si vede ribattere il suo tiro da botta sicura dal formidabile portiere del Bologna. All’80ì Zortea salva di testa sulla linea di porta il tentativo di Stojikovic. Al 90′ arriva però la rete del Bologna con Odgaard che controlla e tira, insaccando sotto la traversa.

Tabellino Pisa-Bologna 0-1

Pisa (3-5-2): Nicolas, Angori (63′ Cuadrado), Caracciolo (91′ Iling-Junior), Marin, Leris, Højholt (70′ Piccinini), Durosinmi (63′ Stojilkovic), Aebischer, Coppola, Moreo, Calabresi (70′ Canestrelli). Allenatore Hiljemark. A disposizione : Semper, Luppichini, Bozhinov, Meister, Tramoni, Akinsanmiro, Touré, Stengs, Loyola, Albiol.

Bologna (4-3-3): Skorupski, Moro, Freuler, Castro, Bernardeschi (64′ Orsolini), Joao Mario (74′ De Silvestri), Zortea, Sohm (64′ Odgaard), Lucumì, Cambiaghi (74′ Rowe), Vitik (21′ Casale). Allenatore Italiano. A disposizione : Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Ferguson, Dallinga, Dominguez.

Marcatori: 90′ Odgaard.

Ammoniti: Freuler, Lucumì.