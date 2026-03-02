NewsCalcioIn Evidenza

Salvione: "Il Napoli non l'abbiamo mai visto a causa degli infortuni"

By Nicola Mirone
Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto su Radio Napoli Centrale analizzando la risicata vittoria del Napoli contro il Verona.

Ecco le parole di Salvione:

La prestazione contro il Verona è stata bruttissima, ma i tre punti sono stati fondamentali. Il pareggio di Roma-Juventus favorisce il Napoli. La prestazione deve far riflettere, ma offrire questo tipo di prove non è accettabile. Credo che Conte lo sappia. Se da venerdì Napoli avrà di nuovo a disposizione McTominay, Anguissa e De Bruyne, Conte dovrà fare rotazioni. Difficile rinunciare a questi giocatori, perché danno un altro spessore alla squadra.

Possiamo dire tutto, ma noi il Napoli non l’abbiamo mai visto a causa degli infortuni. Non c’è stata mai una partita in cui sono stati tutti a disposizione. Devi giocartela con chi ti ha portato avanti la baracca. Che valore avrebbe puntare al secondo posto? Il Napoli ha tutto per poterci puntare.

Sicuramente i rientri aiuteranno Conte e aiuteranno anche il Napoli che ha perso smalto. Dopo la sosta, c’è lo scontro diretto in casa per ambire e superare il Milan. Per lo scontro diretto a Como, a inizio maggio, il Napoli potrebbe essere un’altra squadra“.

