Sal Da Vinci: “Giocavo sulla fascia ma è meglio cantare. Ricordo Maradona ma nel mio cuore c’è Ciro Caruso””

Il cantante si racconta il giorno dopo il successo a Sanremo: “Conte? Troppi infortuni anche se lui è un guerriero.

Se è vero, come dice Sal Da Vinci, che “le canzoni vengono consegnate alla vita come i figli”, chissà che non siano i tifosi del Napoli (e forse non solo) a impossessarsi di Per sempre sì, con cui il cantante ha vinto il Festival di Sanremo e farne un coro per gli azzurri. In fondo, non si parla d’amore e di fedeltà? E non dispiacerebbe certo a Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, nato a New York il 7 aprile del 1969 (il giorno dopo una sconfitta del Napoli con la Juventus: si viene al mondo soffrendo), cresciuto a Mergellina, figlio d’arte (il padre Mario è stato un leone della musica neomelodica), una carriera cominciata a 7 anni e passata anche attraverso le sceneggiate (“Si prendeva una canzone e ci si costruiva intorno una trama”, raccontava lui a Sanremo), i musical e il cinema. Ha inciso quasi trenta album dal 1976, è stato scelto dal maestro Roberto De Simone come protagonista in Opera Buffa del Giovedì Santo, ha collaborato con Renato Zero, Gaetano Curreri, Clementino, Ornella Vanoni e Gigi D’Alessio. Insomma, Da Vinci non è solo Rossetto e caffè. E poi c’è l’amore dichiarato per il Napoli. Anzi, per il calcio in generale.

“Mi piaceva giocare sulla fascia quando avevo i polmoni più d’acciaio di oggi ma, per me, è meglio la musica — racconta Da Vinci, al termine di una domenica passata a concedersi a microfoni e telecamere -. Mi sono comunque sempre sottoposto all’allenamento cardio per poter affrontare i concerti. E ho fatto parte della Nazionale Cantanti per tanto tempo, rientrando dopo un periodo di pausa. Ne seguo sempre i progetti di beneficienza. Ma, comunque, da noi il calcio è di famiglia”.

Perché? “Mio fratello Francesco ha giocato in serie C mentre mio genero, Salvatore Santoro, ora è al Guidonia, prima era ad Arezzo ed è stato del Pisa. E così, anche se il mio rapporto con il Napoli è principalmente quello del tifoso romantico, perché sono molto, molto, molto appassionato, mi considero anche abbastanza attento agli aspetti tattici”.

Il Napoli di Antonio Conte come le sembra? “Antonio ha fatto benissimo il primo anno e sta facendo dei miracoli in questa stagione. Perché partire bene e poi vedersi decimata la squadra non è facile: sfido chiunque a mantenere il passo del campionato precedente. Conte, però, è un vero e proprio guerriero e anche un maestro per i suoi ragazzi”.