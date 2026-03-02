Oggi a Castel Volturno con gli occhi sui tre in mediana

Settimana tipo fino ad un certo punto, avrà pensato Antonio Conte. L’appuntamento è infatti per venerdì sera, mentre la gara la si comincerà a preparare da oggi. Scrive il CdS: “Una giornata di pausa dopo la vittoria al 96’ con l’Hellas al Bentegodi e poi di corsa a preparare la partita di venerdì con il Torino al Maradona. Il Napoli tornerà in campo oggi al centro sportivo di Castel Volturno, dopo le ventiquattro ore di meritato relax concesse da Conte al rientro da Verona: nel menù una doppia seduta di allenamento, in vista della sfida con la squadra del suo caro amico D’Aversa, ieri protagonista di un debutto vincente contro la Lazio. Conte e il tecnico del Toro sono molto legati, tra loro c’è un rapporto profondo: Antonio è il padrino della figlia di Roberto. La settimana che comincia oggi sarà ovviamente focalizzata sui tre centrocampisti in attesa di rientrare nella lista dei convocati: Anguissa, in lizza fino alla vigilia per un posto in panchina contro l’Hellas e ora teoricamente pronto per ricominciare con il Torino il percorso interrotto il 9 novembre a Bologna. E ancora: De Bruyne sta perfezionando l’iter di riatletizzazione e spera di anticipare il ritorno già a venerdì. Da valutare l’infiammazione al tendine di McTominay, fuori nelle ultime quattro”

Factory della Comunicazione