NewsSu X.comX

Non mancate il 6 marzo al Gran Caffè Gambrinus, si presenta “DIGIUNO SU MISURA” della Prof.ssa A. Colao

By Giuseppe Sacco
0

Il digiuno non può essere uguale per tutti

Factory della Comunicazione

Esiste solo il digiuno su misura, spiega la dottoressa, che deve adattarsi a chi siamo, ai nostri ritmi, ai nostri bisogni.

Ecco perché l’autrice offre una carrellata di schemi pratici e di protocolli medici promossi dagli studi e sperimentati sui suoi pazienti.

In un periodo in cui il digiuno è di moda, Colao offre la chiave per spiegare come ottenere, in base all’età, al cronotipo e al periodo che si attraversa, miglioramenti metabolici come la riduzione della circonferenza addominale, della glicemia e del colesterolo.

Non seguire mode o protocolli generici. Scopri il digiuno che il tuo corpo sta aspettando: quello fatto su misura per te.

 

Tratto da ilgiardino dei libri

 

Potrebbe piacerti anche
News

Trombetti: ”Napoli mi preoccupa”

News

Arbitri: altra giornata negativa in casa Napoli

News

Salvione: “Il Napoli non l’abbiamo mai visto a causa degli…

News

Carmine Martino: “Se De Bruyne sta bene, può scendere in campo”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.