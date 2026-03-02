IntervisteCalcioNapoli

“Napoli, vincere a Verona non era scontato! Lotta Champions? Ecco chi vedo meglio”

By Riccardo Cerino
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudio Ferrarese, doppio ex di Verona e Napoli.

Il calcio è complicato, mai nulla è scontato ed ero convinto che il Napoli facesse fatica contro il Verona che doveva tirare fuori l’ultimo respiro. Nel calcio di oggi non concepisco questo palleggio anche quando si va in vantaggio prima di chiuderla, questo grande possesso, ma il calcio è questo, c’è bisogno di rifiatare. Però, sull’1-0 devo cercare di chiuderla e invece non è così e non è solo il Napoli che si comporta in questo modo. Non si salta mai l’uomo, non si crossa mai, è diventato un calcio diverso rispetto ai miei tempi.
Roma, Napoli, Milan e Inter credo che andranno in Champions, non vedo la Juve in questo scenario”.

