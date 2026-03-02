Napoli, il ritorno di Lukaku apre alla coppia dei sogni con Hojlund

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli si prepara a sfruttare al meglio il ritorno al gol e la fiducia ritrovata di Lukaku. L’attaccante belga, dopo un periodo di difficoltà e recupero fisico, è tornato protagonista e Conte sottolinea l’importanza di questo momento: «Il gol deve dargli morale e fiducia, so bene che sta soffrendo perché vorrebbe aiutarci. Crescerà ancora». Il suo stato fisico è evidente: tirato e asciutto, pronto per le sfide decisive della squadra nelle ultime undici giornate di campionato, tra cui Torino, Lecce e Cagliari, con una sosta in calendario utile per recuperare energie e lucidare idee tattiche.

In parallelo, Hojlund ha espresso grande entusiasmo per la possibilità di giocare in coppia con Lukaku. Già a Copenaghen e poi a Verona ha dichiarato: «Farei di tutto per coesistere con Romelu. Ogni giorno provo a migliorare nella protezione del pallone, come fa lui, e mi piacerebbe anche segnare tutti i gol che ha fatto lui». Hojlund ha inoltre ammesso di sentire stanchezza, dovuta a un utilizzo intenso in un ruolo non abituale, avendo giocato ventotto partite consecutive dal 28 ottobre, di cui le ultime dieci dall’inizio alla fine.

Il quotidiano evidenzia come la crescita di Lukaku sia un patrimonio non solo individuale ma anche collettivo: la sua forma e il ritorno alla vita da centravanti vero permettono di immaginare scenari tattici diversi. In un futuro prossimo, il Napoli potrebbe concedere a Hojlund momenti di respiro, continuando con il modulo a singola punta di Conte oppure, con il rientro di giocatori come Anguissa, McTominay e De Bruyne, puntare a un 3-5-2 puro con la coppia “RaRo” (Rasmus + Romelu), replicando un’intesa simile a quella che Lukaku aveva con Lautaro Martinez all’Inter sotto Conte.

In sintesi, il Napoli potrebbe presto contare su due attaccanti di livello, complementari e pronti a competere in campionato e Champions, aumentando così l’impatto offensivo e la flessibilità tattica della squadra.