Napoli, i gol arrivano da tutti: 17 marcatori nonostante gli infortuni

Nonostante una stagione complicata dagli infortuni, il Napoli ha trovato contributi offensivi da tutti i reparti. Anche la difesa ha dato il suo apporto con i gol di Spinazzola, Beukema, Di Lorenzo, Gutierrez e Rrahmani. Conte ha ricevuto segnali positivi anche dai nuovi arrivati: Vergara ha segnato tre reti in diverse competizioni, mentre Alisson ha firmato il gol del pareggio contro la Roma. Con l’ultimo centro di Lukaku salgono a 17 i marcatori stagionali degli azzurri, un dato raggiunto in Italia solo dalla Juventus. Un segnale delle potenzialità di una squadra che, a causa dei tanti stop fisici, non è mai riuscita a esprimersi con continuità.

Factory della Comunicazione