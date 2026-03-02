NewsCalcioNapoli

Napoli, i gol arrivano da tutti: 17 marcatori nonostante gli infortuni

By Emanuela Menna
0

Nonostante una stagione complicata dagli infortuni, il Napoli ha trovato contributi offensivi da tutti i reparti. Anche la difesa ha dato il suo apporto con i gol di Spinazzola, Beukema, Di Lorenzo, Gutierrez e Rrahmani. Conte ha ricevuto segnali positivi anche dai nuovi arrivati: Vergara ha segnato tre reti in diverse competizioni, mentre Alisson ha firmato il gol del pareggio contro la Roma. Con l’ultimo centro di Lukaku salgono a 17 i marcatori stagionali degli azzurri, un dato raggiunto in Italia solo dalla Juventus. Un segnale delle potenzialità di una squadra che, a causa dei tanti stop fisici, non è mai riuscita a esprimersi con continuità.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Emergenza gol: gli infortuni frenano l’attacco di Conte

News

Lukaku torna e segna: il 17° marcatore del Napoli riaccende la corsa Champions

News

Fucito: “Napoli ha inviato tutto nei tempi, esclusione incomprensibile”

Calcio

Lukaku, Europa e Mondiale: ha ripreso a segnare e sognare

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.