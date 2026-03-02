Mercato, il Napoli mette nel mirino il castigatore della Juventus! Il profilo

In casa Napoli ci si avvia al rush finale della stagione iniziando già a mettere le basi per quella che verrà. Dopo un mercato invernale segnato dal blocco parziale che ha costretto il ds Manna a rivedere i piani e i numerosi infortuni che hanno fatto sino a questo momento da filo conduttore all’annata, ora è tempo di cominciare a pianificare il futuro. Sin dal mercato.

Stando infatti al portale TuttoNapoli, fra i profili nel mirino spicca quello di Baris Alper Yilmaz. L’attaccante in forza al Galatasaray solo pochi giorni fa ha cancellato definitivamente ogni velleità di qualificazione della Juventus agli ottavi di Champions siglando il gol del definitivo 3-2 dopo la parziale rimonta bianconera. Come riferisce il giornalista turco Ferhat Kiziltas, l’interesse azzurro risale già alla scorsa estate e resta vivo (insieme a quello di Inter e Juventus). Al momento non esiste una trattativa, ma in estate potrebbero arrivare offerte dall’Italia sulla scrivania del Galatasaray.