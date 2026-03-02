NewsCalcioRassegna Stampa

Marchegiani: “Hojlund-Lukaku? Se giochi con due attaccanti hai una marcia in più”

By Emilia Verde
0

L’ex portiere, Luca Marchegiani, ha parlato a Sky Calcio Club, in onda su Sky Sport, anche in merito al Napoli.  “Lukaku-Hojlund titolari? Questo è un campionato dove sembra che se giochi con due attaccanti hai una marcia in più: vedete l’Inter che gioca con Lautaro-Thuram che fa 20 gol più delle altre o il Torino che lancia Simeone-Zapata e la vince. Per me il Napoli avrebbe un beneficio da uno choc di questo tipo: provare due attaccanti di peso come Lukaku e Hojlund può essere una soluzione per sbloccare”. 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Esordio Insigne – Lorenzo trascina il Pescara alla vittoria

News

D’Aversa, all. Torino: “A Napoli è proibitiva, ma nel calcio nulla è…

News

Florenzi a Sky: “Ho vissuto Conte all’Europeo, ecco l’unica cosa…

News

“Puor toi Papa”, il gol di Lukaku e le lacrime a fine gara

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.