Marchegiani: “Hojlund-Lukaku? Se giochi con due attaccanti hai una marcia in più”

L’ex portiere, Luca Marchegiani, ha parlato a Sky Calcio Club, in onda su Sky Sport, anche in merito al Napoli. “Lukaku-Hojlund titolari? Questo è un campionato dove sembra che se giochi con due attaccanti hai una marcia in più: vedete l’Inter che gioca con Lautaro-Thuram che fa 20 gol più delle altre o il Torino che lancia Simeone-Zapata e la vince. Per me il Napoli avrebbe un beneficio da uno choc di questo tipo: provare due attaccanti di peso come Lukaku e Hojlund può essere una soluzione per sbloccare”.

