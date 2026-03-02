NewsCalcioNapoli

Lukaku torna e segna: il 17° marcatore del Napoli riaccende la corsa Champions

By Emanuela Menna
Il gol di Romelu Lukaku amplia i numeri offensivi del Napoli, che in stagione ha già segnato 41 reti in Serie A più quelle nelle coppe, portando a 17 i marcatori diversi sotto la guida di Antonio Conte. Un dato che evidenzia la profondità di una rosa molto discussa ma comunque competitiva. Per Lukaku è un ritorno simbolico: sono passati 281 giorni dall’infortunio subito ad agosto a Castel di Sangro contro l’Olympiacos. La sua rete rappresenta una nuova ripartenza per lui e per il Napoli, ancora in corsa per la qualificazione alla Champions League nonostante una stagione segnata da molti problemi fisici.

