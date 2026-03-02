Lukaku, Europa e Mondiale: ha ripreso a segnare e sognare

Garcia lo aspetta, lo ha detto esplicitamente. E, ovviamente, Romelu Lukaku al Mondiale vuole esserci. Per questo ha a disposizione questa manciata di settimane per provare a tornare davvero. SE Garcia lo aspetta, figuriamoci Conte…Il suo obiettivo è accumulare minuti. Scrive il CdS: “Contro il Verona, per la prima volta, ne ha strappati 24 compreso il recupero, fondamentale in questo caso. Più di quanto non avesse messo insieme finora (recuperi esclusi): 11’ contro la Juve, 1’ con la Fiorentina, 5’ con l’Atalanta, 8’ con il Chelsea in Champions, 16’ con il Como in Coppa Italia, sbagliando anche il rigore nella lotteria finale. Totale: 41. L’uomo delle situazioni disperate, come raccontano le partite stesse, è stato decisivo e s’è rimesso a sognare: di tornare protagonista a tempo pieno con il Napoli nella corsa Champions e di guidare il Belgio al Mondiale. Europa e Americhe: il sognatore dei due mondi”

