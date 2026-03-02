L’omaggio di Kvara e il futuro: «The king is back»

Dopo che Lukaku ha pubblicato su Instagram le immagini della festa del Bentegodi e la dedica a suo padre Roger sono fioccati i commenti: una lunga collezione di stima, affetto, cuori, abbracci e baci dai compagni di squadra di oggi e di ieri.

Factory della Comunicazione

Uno su tutti: Khvicha Kvaratskhelia, ora al Psg. «The king is back», con tanto di emoji corona, l’inchino di Kvara al suo ex centravanti e amico per sempre. Il modo in cui i calciatori del Napoli e tanti alfieri del mondo del calcio hanno celebrato il ritorno al gol di Lukaku testimonia la sua aura da leader. Un personaggio di spessore per lo spogliatoio, anche nei momenti personalmente più bui, che all’estero gode di grande appeal: ha estimatori e corteggiatori in Saudi e in Turchia oltre che in Belgio, dove un giorno ha detto che chiuderà la carriera disegnando il cerchio perfetto a casa, con l’Anderlecht. Il club delle origini e della vita. Un progetto futuro, certo, ma il ritorno dopo il grave infortunio, il gol del Bentegodi e la prospettiva di giocare il quarto Mondiale hanno immediatamente riacceso i riflettori su Lukaku. Con tanto di incoronazioni.

Fonte: CdS