Lecce, occhio al giallo: un titolare a rischio squalifica per il Napoli!

Archiviata la sconfitta per 3-1 sul campo del Como, il Lecce si prepara a scendere in campo domenica prossima al Via del Mare contro la Cremonese: un autentico spareggio per la salvezza e da non fallire per provare a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica.
La squadra allenata da Eusebio Di Francesco non annovera squalificati, ma in ambito disciplinare pende il rischio di una diffida su Tiago Gabriel. Il difensore classe 2004, in caso di provvedimento, sarà costretto a saltare il successivo impegno in trasferta al Maradona contro il Napoli (in programma il prossimo 14 marzo).