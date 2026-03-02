NewsCalcioNapoli

La crescita di Rom consente a Conte di valutare nuove mosse offensive per l’ultimo sprint

La coppia d’attacco Rasmus-Lukaku è una soluzione sempre più concreta

By Giuseppe Sacco
Hojlund più Lukaku, da sabato a Verona, non è soltanto una suggestione o l’auspicio di un Big gemello invocato da Rasmus sin da Copenaghen: è una possibilità concreta, un’ipotesi reale che potrebbe accompagnare la squadra nello sprint finale per la Champions e moltiplicare le soluzioni offensive, colmando i vuoti di certe assenze un po’ più profonde di altre e offrendo a Hoj la possibilità di affondare con maggiore frequenza in campo aperto, la sua specialità. Nell’ultimo periodo, prima senza Neres e poi senza David e McTominay, Hojlund ha giocato per forza di cose prettamente alla Lukaku. Centroboa, pivot, spalle alla porta: duelli su duelli con difensori grandi e grossi quanto lui incollati addosso, botte sportive da orbi e un lavoro sfiancante per tenere palla e consentire ai compagni di salire. Rasmus, diciamola bene, è un fior di centravanti, un toro scatenato, ma probabilmente potrebbe rendere di più giocando alla Hojlund. Lo squalo della profondità. Lasciando a Romelu la possibilità di giocare alla Lukaku: proprio come nel secondo tempo di Verona. 

 

Fonte: CdS

