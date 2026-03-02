Krol ricorda Marchesi: “Non eravamo forti ma dal nulla creò una squadra che lottò per lo scudetto!”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Ruud Krol, ex attaccante azzurro fra il 1980 ed il 1984.

“Io arrivo al Napoli senza conoscere il calcio italiano, con tanti club nuovi, in una città diversa e con tutti i problemi di chi arriva in un nuovo luogo. Rino Marchesi mi ha accolto subito bene, abbiamo parlato sin da subito in inglese. Anche se io parlavo poco in inglese. Rino è stato un grande mister, una persona eccezionale. Avevamo una squadra mediocre, ma Marchesi creò un sistema in cui potevamo giocare e lottare poi per lo Scudetto. Ho mai pensato cosa sarebbe stato giocare con Maradona? Con Diego avremmo vinto lo Scudetto prima. Un commento su questo Napoli? Io penso che il Napoli arrivi tra le prime quattro. Adesso tornano anche i giocatori infortunati. Lukaku è tornato al gol. Conto 4-5 giocatori fuori che potrebbero dare qualità. Mi dà fastidio che il Napoli abbia problemi in difesa. Devono ancora imparare tanto sui movimenti, sulle posizioni. Prendono troppi gol e ora è necessario non subirli. Beukema? Se un attaccante fa un gol al novantesimo giocando male, è il migliore in campo. Se un difensore commette un errore solo in novanta minuti, allora è il peggiore di tutti. Tutti i difensori stanno commettendo errori. A Bologna era diverso, se stavi all’ottavo o nono posto era positivo. A Napoli devi vincere sempre. Norvegia favorita al Mondiale? Non credo sia la favorita, ma può essere una sorpresa. Così come è una sorpresa il Bodo che ha battuto l’Inter. Il mio ritorno a Napoli? Ci vediamo a Napoli il 26 maggio per una partita al Maradona con altri ex compagni”.