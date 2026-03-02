Iran, caccia precipita vicino base Usa in Kuwait: il video dello schianto

(Adnkronos) – Almeno un caccia americano è stato abbattuto in Kuwait. Lo conferma un ufficiale del Centcom citato dal Wall Street Journal, dopo le notizie della Cnn, dei media iraniani e quelle riferite dal ministero della Difesa del Kuwait. L’equipaggio è riuscito a salvarsi, ha confermato la fonte citata dal Wsj. Secondo la rete americana, dal filmato sembrerebbe il jet si sia schiantato a circa dieci chilometri dalla base Usa Ali Al Salem. Dopo aver analizzato le immagini, la Cnn sottolinea che sembra trattarsi di un caccia bimotore F-15E o F/A-18.

Factory della Comunicazione

“Diversi caccia americani sono precitati stamani” in Kuwait. “Tutti gli equipaggi sono sopravvissuti”, ha reso noto il ministero della Difesa del Kuwait. “Sono state immediatamente avviate operazioni di ricerca e soccorso e si è provveduto all’evacuazione degli equipaggi” dalle aree e “al loro trasferimento in ospedale”, hanno precisato, affermando che i piloti sono in condizioni “stabili”.

Le forze iraniane rivendicano di aver preso di mira la base aerea Ali Al Salem usata dalle forze americane in Kuwait e imbarcazioni nell’Oceano Indiano. “Unità missilistiche delle forze di terra e delle forze navali con operazioni da varie località hanno preso di mira nelle ultime ore la base aerea Ali Al Salem, in Kuwait, e imbarcazioni nemiche nell’Oceano Indiano settentrionale”, affermano gli iraniani. Usati, secondo quanto riportato, “15 missili da crociera”.

﻿**

—

altro

[email protected] (Web Info)