Incidente all’Ex Ilva di Taranto, operaio precipita da 10 metri e muore

(Adnkronos) – Un operaio di 25 anni è morto questa mattina nello stabilimento ex Ilva di Taranto dopo essere precipitato da un’altezza di 10-12 metri. Il giovane, dipendente di una ditta dell’indotto, la Gea Power, secondo le prime informazioni stava effettuando una attività di pulizia su un nastro trasportatore. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santissima Annunziata’ ma non ce l’ha fatta. 

È arrivata ai sindacati la convocazione dalla Presidenza del Consiglio per un incontro a Palazzo Chigi per il 5 marzo ore 11,30 sull’ex Ilva. 

 

