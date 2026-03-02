Gazzetta – La lotta Champions tiene viva la serie A, Lukaku la carta del Napoli

Il Napoli riabbraccia Romelu Lukaku, protagonista commovente all’ultimo istante di una partita che poteva lasciare strascichi pesanti se non fossero arrivati i tre punti. Di fronte al Verona demoralizzato dall’ultimo posto, ma non demotivato, il belga che torna a segnare dopo 281 giorni è il legame forte con la squadra dell’anno scorso, quella che prese uno scudetto anche con il carattere. Il Como non sbaglia nell’impegno interno con il Lecce, unendo concretezza e sicurezza tecnico-tattica. Cesc Fabregas si sistema sopra la Juventus e staserà sarà spettatore interessato della sfida dell’Olimpico. Probabilmente farà il tifo per un pari. La lotta per la coppa dei milioni terrà vivo il campionato fino al termine, gli scontri diretti saranno decisivi. Il Como per esempio riceverà la Roma tra due settimane e il Napoli nell’ultimo mese di torneo, il Milan in aprile farà visita a Conte e poi vedrà a San Siro la banda di Spalletti. Fonte: Gazzetta