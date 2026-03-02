Gas: Plures con Estra e Centria amplia rete, si aggiudica 8 Atem in 5 regioni

(Adnkronos) – Plures rafforza la propria presenza nella distribuzione del gas con l’avvio, dal 1° marzo, della gestione operativa in nuovi Ambiti Territoriali Ottimali di cinque regioni italiane. L’operazione nasce dall’aggiudicazione, nell’ambito di una procedura competitiva avviata da Italgas, di 8 Atem su 14 per i quali era stata presentata un’offerta da parte dell’Associazione Temporanea di Imprese guidata da Plures e composta da Estra e Centria, società del Gruppo attive nel settore energia. Con questa operazione, del valore di 186 milioni di euro, Plures consolida il proprio modello di multiutility territoriale evoluta, capace di competere su scala nazionale mantenendo un forte radicamento locale, facendo leva sull’esperienza industriale di Estra e sulla capacità operativa di Centria.

Gli Atem aggiudicati sono: Bari 2 Sud, Barletta-Andria-Trani, Pisa, Teramo, Massa Carrara, Viterbo, Campobasso e Frosinone 2. I territori coinvolti comprendono complessivamente 74 Comuni distribuiti tra Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia e Toscana, regioni nelle quali il Gruppo opera già da tempo e in cui l’aggiudicazione degli ATEM rappresenta un rafforzamento e una razionalizzazione del presidio territoriale. L’ingresso dei nuovi ambiti porterà nel perimetro del Gruppo circa 190.000 nuovi punti di riconsegna (PdR), facendo crescere il totale gestito a circa 825.000 rispetto ai 635.000 precedenti. Il valore delle reti gestite registrerà un incremento di circa il 30% rispetto al perimetro originario. Le infrastrutture interessate comprendono circa 2.600 chilometri di rete, 50 cabine di primo salto e oltre 600 gruppi di riduzione. Il volume annuo di gas distribuito è stimato in circa 180 milioni di metri cubi.

Il percorso di integrazione sarà articolato in più momenti: 1° marzo 2026 – 25 Comuni (Atem Bari 2 Sud, Barletta-Andria-Trani, Pisa e Teramo). Successivamente saranno acquisiti altri 49 Comuni (Atem Massa Carrara, Viterbo Campobasso e Frosinone 2). Nella prima fase migreranno oltre 120.000 PdR. La gestione operativa sarà curata da Centria, società di distribuzione del Gruppo Estra, che assumerà la gestione tecnica e operativa delle reti nei territori interessati, garantendo continuità e presidio locale. Insieme agli asset entreranno progressivamente in Centria 103 dipendenti provenienti da Italgas. Per assicurare pieno presidio operativo sono state individuate e allestite 7 nuove sedi operative, complete di uffici e magazzini. Il processo di integrazione è stato pianificato per garantire continuità del servizio, sicurezza delle reti e prossimità ai cittadini e agli enti locali.

Commenta Alberto Irace, ad di Plures: “L’aggiudicazione di 8 Atem nell’ambito di una procedura competitiva rappresenta un risultato industriale di rilievo e conferma la solidità del nostro progetto di crescita. Rafforziamo la presenza in territori nei quali operiamo già, consolidando il nostro ruolo nella distribuzione gas con un approccio coerente e integrato. Le reti sono infrastrutture strategiche per il Paese e richiedono competenze, investimenti e visione di lungo periodo: questa operazione si inserisce pienamente nel Piano Industriale 2025–2029 e consolida il modello di multiutility territoriale evoluta che stiamo costruendo”.

Dichiara Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra: “L’operazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Estra e della sua società di distribuzione Centria. L’integrazione dei nuovi ambiti consolida il nostro presidio territoriale e rafforza una struttura industriale costruita nel tempo, fondata su competenze tecniche, qualità del servizio e sicurezza delle infrastrutture. Questa crescita dimensionale rafforza ulteriormente la capacità di Estra di contribuire allo sviluppo del progetto di multiutility dei territori”.

