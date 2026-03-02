NewsNapoliRadio e Tv

Fucito: “Napoli ha inviato tutto nei tempi, esclusione incomprensibile”

By Emanuela Menna
0
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fulvio Fucito, consigliere comunale. Di seguito, le sue parole:

Napoli fuori da Euro 2032? La comunicazione è alquanto strana e anche abbastanza irrituale perchè risale a qualche giorno fa. C’è una data, la presentazione dei progetti che è quella di oggi. Il Comune di Napoli si è attivato per inviare tutta la documentazione richiesta per la candidatura e non capisco perchè si faccia una comunicazione prima della scadenza del termine. La scadenza era oggi, l’assessore Cosenza ha inviato tutta la documentazione richiesta e ci auguriamo che Napoli sarà protagonista di Euro 2032. Anche perchè su tutti i requisiti, noi come città abbiamo dimostrato di essere accogliente e con una struttura urbanistica solida tanto che ospiteremo l’America’s cup. La comunicazione sarebbe arrivata senza che la Uefa avesse a conoscenza quelle che sono le operazioni che sta facendo e farà il Comune di Napoli per rendere il Maradona idoneo per Euro 2032. Il termine ultimo era il 2 marzo e oggi è stata inviata la documentazione in maniera rituale per cui non riusciamo a capire quale sia il motivo. Se era un modo per chiederci di rispettare i termini, dico che lo avremmo fatto ugualmente. Abbiamo trattato l’argomento anche stamattina in commissione sport, abbiamo ritenuto opportuno invitare anche l’assessore Cosenza. Sulla ritualità ci siamo, ma è un dato oggettivo ed inequivocabile”
