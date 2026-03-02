Florenzi a Sky: “Ho vissuto Conte all’Europeo, ecco l’unica cosa nella quale potrebbe andare in difficoltà”

L’ex calciatore, Alessandro Florenzi, ha parlato durante la trasmissione Sky Calcio Club, in onda su Sky Sport, sottolineando fra le altre cose, l’importanza di Conte al Napoli. “Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? Ho vissuto Conte all’Europeo, giocavamo con il 3-5-2. L’unica cosa nella quale Conte potrebbe andare in difficoltà, è che in Nazionale giocava col doppio centravanti col piede invertito, Pellè e Zaza. Ogni tanto giocavano anche Pellè ed Eder. Lì potevamo entrare in campo ad occhi chiusi, ma io sapevo dove erano i giocatori. Era tutto programmato. Potevo davvero giocare ad occhi chiusi e sapere dov’era Barzagli, dov’era Chiellini, dov’era Bonucci, dov’erano le due punte. Quando la palla arrivava alle due punti, c’era Giaccherini che si metteva dentro. Quindi era tutto un automatismo. Da lì dico che c’è bisogno di un allenatore che scelga i giocatori in modo che possono giocare come chiede lui”.

