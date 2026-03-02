Esordio Insigne – Lorenzo trascina il Pescara alla vittoria
L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, dopo la parentesi americana col Toronto, è tornato in Italia, al Pescara, suo vecchio amore, e all’esordio è già vittoria. Il Mattino scrive: “Clamoroso all’Adriatico dove il fanalino di coda Pescara batte 2-1 e con pieno merito il Palermo dopo 90′ di battaglia. A ispirare gli abruzzesi Lorenzo Insigne, autore del gol del pari, ma soprattutto di grandi giocate. Il Delfino rimane attaccato al campionato, nonostante l’ultimo posto nella classifica di serie B.