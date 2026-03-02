NewsCalcioRassegna Stampa

Esordio Insigne – Lorenzo trascina il Pescara alla vittoria

By Emilia Verde
0

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, dopo la parentesi americana col Toronto, è tornato in Italia, al Pescara, suo vecchio amore, e all’esordio è già vittoria. Il Mattino scrive: Clamoroso all’Adriatico dove il fanalino di coda Pescara batte 2-1 e con pieno merito il Palermo dopo 90′ di battaglia. A ispirare gli abruzzesi Lorenzo Insigne, autore del gol del pari, ma soprattutto di grandi giocate. Il Delfino rimane attaccato al campionato, nonostante l’ultimo posto nella classifica di serie B.

Prima da titolare per Insigne che ha giocato per 68′ dimostrando di avere una condizione in crescita. Gli abruzzesi restano ultimi, ma aggrappati alla speranza, e se l’ex nazionale crescerà ancora di condizione per i tifosi è lecito crederci. Al 91′ festa grande per i diecimila dell’Adriatico”.
