Emergenza gol: gli infortuni frenano l’attacco di Conte

Il Napoli ha dovuto fare i conti con numerose assenze offensive durante la stagione. Conte ha perso progressivamente diversi attaccanti e l’unico a garantire continuità realizzativa è stato Rasmus Højlund, arrivato in doppia cifra con 13 gol. Anche Lucca e Lang avevano dato un contributo prima della partenza, mentre i 6 gol di Neres sono rimasti “congelati” dall’infortunio alla caviglia. A sopperire ci ha pensato spesso il centrocampo: McTominay è arrivato a 10 reti prima di fermarsi per tendinopatia, con gol pesanti anche di Lobotka e Gilmour prima dei rispettivi problemi fisici. Ora Conte spera di ritrovare almeno in panchina contro il Torino De Bruyne e Anguissa, autori di quattro gol ciascuno nella prima parte di stagione.