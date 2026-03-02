NAPLES, ITALY - NOVEMBER 22: Rasmus Hojlund of Napoli competes for the ball with Isak Hien of Atalanta during the Serie A match between SSC Napoli and Atalanta BC at Stadio Diego Armando Maradona on November 22, 2025 in Naples, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)
Emergenza gol: gli infortuni frenano l’attacco di Conte

By Emanuela Menna
Il Napoli ha dovuto fare i conti con numerose assenze offensive durante la stagione. Conte ha perso progressivamente diversi attaccanti e l’unico a garantire continuità realizzativa è stato Rasmus Højlund, arrivato in doppia cifra con 13 gol. Anche Lucca e Lang avevano dato un contributo prima della partenza, mentre i 6 gol di Neres sono rimasti “congelati” dall’infortunio alla caviglia. A sopperire ci ha pensato spesso il centrocampo: McTominay è arrivato a 10 reti prima di fermarsi per tendinopatia, con gol pesanti anche di Lobotka e Gilmour prima dei rispettivi problemi fisici. Ora Conte spera di ritrovare almeno in panchina contro il Torino De Bruyne e Anguissa, autori di quattro gol ciascuno nella prima parte di stagione.

