“CONTE VEDE DOPPIO”. CdS Campania “. Romelu con Hojlund è l’arma in più per blindare il podio”

Romelu dei due mondi

Sabato ha ritrovato il gol a Verona e insegue un finale da sogno tra l’Europa e l’America Lukaku di nuovo decisivo

E ora due grandi obiettivi: Champions e Mondiale.

R o melu e Giulietta, storia di un gol d’amore. Lukaku a Verona, giornata shakespeariana piena di gioie, dolori, umanità e sogni: fondamentale per la squadra e per se stesso; cruciale per la corsa Champions, l’orgoglio personale e il sogno Mondiale. Rom è ancora Big, lo ha dimostrato al Bentegodi. È un centravanti, uno di quelli capaci di decidere, esattamente come ha provato a urlare silenziosamente al mondo nel lungo, lunghissimo periodo trascorso a lottare contro l’infortunio e i fantasmi. Molto spaventosi dopo il rigore fallito contro il Como in Coppa Italia. Oggi tante celebrazioni, certo, ma alzi la mano chi ci credeva. Ecco. Lukaku l’ha alzata sabato sera, al minuto 95 con 11 secondi: un movimento dei suoi e un gol dei suoi. Il primo dopo 281 giorni di sofferenza pura: fisica e dell’anima. Lukaku a Verona, giornata shakespeariana piena di gioie, dolori, umanità e sogni:fondamentale per la squadra e per se stesso; cruciale per la corsa Champions, l’orgoglio personale e il sogno Mondiale. Rom è ancora Big, lo ha dimostrato al Bentegodi. È un centravanti, uno di quelli capaci di decidere, esattamente come ha provato a urlare silenziosamente al mondo nel lungo, lunghissimo periodo trascorso a lottare contro l’infortunio e i fantasmi.in Coppa Italia. Oggi tante celebrazioni, certo, ma alzi la mano chi ci credeva. Ecco. Lukaku l’ha alzata sabato sera, al minuto 95 con 11 secondi: un movimento dei suoi e un gol dei suoi.

