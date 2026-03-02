Conte/De Laurentiis, il futuro ha due chiavi di lettura

Il futuro è un’ipotesi. Come sempre. Figuriamoci nel calcio. Un gioco che, ricordiamolo, si gioca con i piedi. Antonio Corbo, stamattina su La Repubblica, scrive di quello “in panchina” del Napoli. C’è un contratto, certo, ma per il giornalista la permanenza di Conte non è affatto certa. Scrive: “Ci sono due modi di leggere il futuro del Napoli. Forse troppi. Il primo è interpretare l’ostinato silenzio di Aurelio De Laurentiis. L’altro è capire a chi si è rivolto l’altra sera Antonio Conte, precisando che “ho ancora un anno di contratto”. Vero, scade il 30 giugno 2027, ma è lo stesso accordo che presidente e allenatore decisero di risolvere nel giro di due sere di maggio, intesa che non superò le suggestioni della festa scudetto con 350 mila tifosi sul Lungomare di Napoli. Fu stabilito un breve periodo di riflessione, per consentire a Conte di andare a Torino, annullare con una telefonata un incontro importante, tornare quindi a Ischia e scrivere un altro capitolo. A che punto è il libro dei loro sogni?

Il rapporto sembra diverso”

Factory della Comunicazione

Inutile dire che la qualificazione Champions appare imprescindibile, anche perchè il mercato estivo non potrà di certo essere dispendioso come quello della passata estate. Conclude il quotidiano: “La prospettiva di un mercato così stretto (dopo i 300 milioni in uscita in un biennio da 26 acquisti) fissa dei limiti: età bassa e ingaggi sostenibili. Già da gennaio il mercato si è ridotto a due giovani, scelti solo da Manna con la ratifica del presidente. Conte dovrà adeguarsi”