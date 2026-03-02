Carnevali: "Laurientè? Il Napoli non ha citofonato. Serve un'offerta..."

Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di GR1 Parlamento discutendo dei talenti della squadra neroverde.

Ecco le parole di Carnevali:

“Laurientè? No, il Napoli non ha citofonato. La cessione di Laurienté non è andata in porto a 20 milioni per cui sicuramente serve un’offerta sopra a quella cifra, altrimenti lo avremmo già venduto a 20. Per Koné possono bastarne 30, ma dipende da chi arriva.

Konè? È un giocatore che sta facendo bene ma sono molto contento di tutta la squadra in generale: molti meriti a mister Grosso per la valorizzazione. La nostra società cerca di essere sostenibile. Koné, Muharemovic, Laurienté, ci sono tanti ragazzi ma non possiamo cederli tutti, l’obiettivo è costruire una squadra per poterci anche migliorare. Qualche cessione ci sarà perché fa parte della nostra politica: vendere e poi andare ad acquistare giocatori che possano costare meno per poi essere rivenduti”.