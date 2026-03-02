NewsCalcioIn Evidenza

Carnevali: “Laurientè? Il Napoli non ha citofonato. Serve un’offerta…”

By Nicola Mirone
Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di GR1 Parlamento discutendo dei talenti della squadra neroverde.

Ecco le parole di Carnevali:

Laurientè? No, il Napoli non ha citofonato. La cessione di Laurienté non è andata in porto a 20 milioni per cui sicuramente serve un’offerta sopra a quella cifra, altrimenti lo avremmo già venduto a 20. Per Koné possono bastarne 30, ma dipende da chi arriva.

Konè? È un giocatore che sta facendo bene ma sono molto contento di tutta la squadra in generale: molti meriti a mister Grosso per la valorizzazione. La nostra società cerca di essere sostenibile. Koné, Muharemovic, Laurienté, ci sono tanti ragazzi ma non possiamo cederli tutti, l’obiettivo è costruire una squadra per poterci anche migliorare. Qualche cessione ci sarà perché fa parte della nostra politica: vendere e poi andare ad acquistare giocatori che possano costare meno per poi essere rivenduti”.

 

