Carmine Martino: “Se De Bruyne sta bene, può scendere in campo”

By Nicola Mirone
Carmine Martino, radiocronista di Radio CRC, è intervenuto analizzando la vittoria del Napoli contro il Verona.

Ecco le parole di Carmine Martino:

Il Napoli deve proseguire su quella tabella di marcia e onorare un finale fino in fondo grazie anche alla conquista di un secondo posto. Il ritorno di Lukaku è fondamentale per il finale di stagione. Questo giocatore può fare davvero la differenza. Prima non l’ho visto bene, poi nel corso della partita è cresciuto. Ovviamente deve salire il suo minutaggio in campo, ma Lukaku è l’uomo che serve per il finale di stagione. Sarebbe fantastico se McTominay recuperasse per Torino, ma vederlo titolare è difficile.

Gilmour? Potrebbe giocare titolare, ma non so dire se al posto di Lobotka o di Elmas. Kevin De Bruyne se sta bene, può scendere in campo. La sua dichiarazione all’aeroporto di Capodichino  ripresa perfettamente ti fa capire che, lui che è un uomo di poche parole, ha lavorato alla grande per essere già in forma. Ovviamente deve trovare il clima partita e l’agonismo, ma è sulla strada giusta. Questa è stata una stagione assurda dal punto di vista degli infortuni“, ha concluso Carmine Martino.

